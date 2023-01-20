Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son iş günü olan 20 Ocak Cuma günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...