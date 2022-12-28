Altın fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak 28 Aralık Çarşamba günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...