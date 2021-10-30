Hafta sonu altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma piyasaların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararının ardından euro ve dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş gerçekleşmişti. 30 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde yeniden 550 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatı düşmeye başladı. Gram altın bugün 548,16 liradan, çeyrek altın ise 899,29 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim 2021 güncel altın fiyatları