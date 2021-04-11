Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Nisan Pazar günü günün ilk saatleriyle birlikte bu sorununc evabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki bugün piayasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki kapanış olan Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. İşte güncel 11 Nisan gram v eçeyrek altın fiyatları...