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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 29 Ekim altın fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatları rekor kırdı! Son dakika: Gram altın 1800 lirayı geçti! Güncel 29 Ekim altın fiyatları

        Altın fiyatları 29 Ekim Pazar gününe rekor seviyede başladı. Haftayı yükselişle kapatan gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini hafta sonu da sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar "çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 29 Ekim altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 07:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:56
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        1

        ALTIN FİYATLARI 29 EKİM... Altın fiyatları 29 Ekim Pazar yani haftanın son iş gününe rekor seviyede başladı. Gram altın 1800 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 27 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.816,83

        1.817,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.005,82

        2.006,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.906,93

        2.971,10

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.627,73

        11.848,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.795,70

        5.942,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.627,73

        11.848,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.208,81

        12.513,04

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.024,87

        1.216,96

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.679,67

        1.776,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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