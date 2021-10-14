ALTIN FİYATLARI 14 Ekim Perşembe gününe rekor artışla başladı. Özellikle geçtiğimiz akşam Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği ve beraberinde dolar TL kurunda yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları 525 liranın üzerini gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...