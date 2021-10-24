ALTIN FİYATLARI 24 Ekim Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için son dakika çeyrek ve gram altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...