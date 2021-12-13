Altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi gününe rekorla başladı. Yaşanan yükselişte, yatırımcının yüksek enflasyon baskısı nedeniyle TL cinsi yatırım araçlarına kıyasla altını güvenli liman olarak tercih etmesi en büyük etkenler arasında görülüyor.

Yine hafta sonu açıklanan ABD enflasyon oranları Fed'in faiz artırımı tahminlerini kuvvetlendirdi. Fed'in faiz artırımı ve sıkı para politikasına geçme beklentisi ise piyasalarda güvenli liman olarak altına yönelişi hızlandırdı.

Öte yandan TCBM'nin önümüzdeki Perşembe gün ki Para Politikası toplantısı sonrasında faizleri 100 baz puan düşürme beklentisi dolardaki artış gibi altındaki fiyatlarındaki yükselişi de tetikledi.

3 SAATTE YÜZDE 5 DEĞER ARTIŞI

Saat 09.00 - 12.00 arasında gram altın fiyatlarında serbest piyasada yüzde 5'in üzerinde değer artışı kaydedildi.

Saat 12.00'de kaydedilen verilere göre gram altın yüzde 5.25 artışla 832 TL, çeyrek altın yüzde 4,45 artışla 1,359 TL ve Cumhuriyet altını yüzde 4,46 artışla 5 bin 420 liraya yükseldi.