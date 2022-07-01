Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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