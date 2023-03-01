Altın fiyatlarına ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuya dair hafta ortasına tekabül eden 1 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ