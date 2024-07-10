Altın fiyatları son dakika: 10 Temmuz canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira?
Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları hareketlendi. Enflasyon verisi sonrası iniş çıkış grafiği dikkat çeken canlı altın fiyatları yükselişe geçti. Altında alım satım ve kar etmek isteyenler için Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. İşte, 10 Temmuz son dakika canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketliliği ile gündeme geliyor. Hem düğün sezonunun gelmesi hem de yatırım amacıyla altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Temmuz bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları ile bugün gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 TEMMUZ
10 Temmuz Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı 4.007,0200 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,504,1120 satış 2.505.2400 TL’den güne başladı.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4,007,0200
Satış: 4.095,2400
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.504,1120
Satış: 2.504,2400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.990,03
Satış: 8.191,93
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.363,6800
Satış: 2.364,5000
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16,030,8500
Satış: 16.333,7700
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16,030,15
Satış: 16.333,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.578,67
Satış: 17,002,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.344,92
Satış: 1.773,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.280,99
Satış: 2.416,70
GRAM ALTIN DEĞER KAZANDI
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 42,20 TL artarak yüzde 1,72 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 535,7 lira artarak yüzde 27,42 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,612.77 liradan 2,489.73 liraya yükselerek değer yüzde 54,38 değer kazancı yaşadı.