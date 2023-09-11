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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 11 Eylül Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 11 Eylül Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 11 Eylül Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:36
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        1

        Altın fiyatlarında son durum... Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 11 Eylül Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.663,05

        1.663,23

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.927,51

        1.927,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.660,78

        2.719,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.647,06

        10.847,87

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.304,93

        5.438,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.647,06

        10.847,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.547,61

        1.638,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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