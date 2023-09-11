Altın fiyatları son dakika: 11 Eylül Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 11 Eylül Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son durum... Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 11 Eylül Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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