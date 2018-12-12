Altın fiyatları son dakika 12 Aralık! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselişte! Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda düşüş eğilimi gösteren 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan tamamladı. Uzmanlar dolar kurundaki geri çekilmelerin altının gram fiyatında düşüşlere neden olabileceğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları