ALTIN FİYATLARI... 12 Ekim Çarşamba günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte yeniden bin lira sınırına yükseldi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 12 Ekim Çarşamba günü alış ve satış tablosu...

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