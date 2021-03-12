Altın fiyatları bugün ne kadar? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 12 Mart Cuma günü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 12 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları...