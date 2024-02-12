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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik! 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar?

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu, bugün altın alacak kişiler tarafından soruluyor. Hafta sonunda düşüşe geçen altın piyasası, Pazartesi gününe hareketli başladı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 07:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 07:28
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        1

        Altın fiyatları 12 Şubat... Haftaya başlarken, altın alış satışı yapacaklar altın fiyatlarını araştırıyor. Altın hafta sonunu düşüşle kapattı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte, 12 Şubat Pazartesi canlı fiyat tablosu ile altın fiyatları...

        2

        ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

        Pazar günü 1.997,32 TL'ye gerileyen gram altın bugün 2.048 TL'ye çıktı. Ancak çeyrek altında düşüş yaşandı. 11 Şubat Pazar günü 3.265 TL'den alıcı bulan çeyrek altın bugün 3.190 TL'ye kadar geriledi.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.048,63

        Satış: 2.066,77

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.022,72

        Satış: 2.022,98

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.190,34

        Satış: 3.260,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.761,36

        Satış: 13.002,88

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.360,74

        Satış: 6.521,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.761,36

        Satış: 13.002,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.583,88

        Satış: 13.928,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.087,23

        Satış: 1.473,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.862,25

        Satış: 1.978,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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