Altında hareketlilik! 12 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar?
"Altın fiyatları ne kadar?" sorusu, bugün altın alacak kişiler tarafından soruluyor. Hafta sonunda düşüşe geçen altın piyasası, Pazartesi gününe hareketli başladı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 12 Şubat 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları 12 Şubat... Haftaya başlarken, altın alış satışı yapacaklar altın fiyatlarını araştırıyor. Altın hafta sonunu düşüşle kapattı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte, 12 Şubat Pazartesi canlı fiyat tablosu ile altın fiyatları...
ALTIN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Pazar günü 1.997,32 TL'ye gerileyen gram altın bugün 2.048 TL'ye çıktı. Ancak çeyrek altında düşüş yaşandı. 11 Şubat Pazar günü 3.265 TL'den alıcı bulan çeyrek altın bugün 3.190 TL'ye kadar geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.048,63
Satış: 2.066,77
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.022,72
Satış: 2.022,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.190,34
Satış: 3.260,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.761,36
Satış: 13.002,88
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.360,74
Satış: 6.521,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.761,36
Satış: 13.002,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.583,88
Satış: 13.928,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.087,23
Satış: 1.473,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.862,25
Satış: 1.978,43