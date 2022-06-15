Canlı altın fiyatları dolar/TL kurundaki hareketlilikle eş zamanlı olarak dalgalı seyir izliyor. ABD’de enflasyon Nisan ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 olarak gerçekleşirken gözler bugün açıklanacak olan FED faiz kararının ne yönde olacağına çevrildi. Geçtiğimiz haftayı yükseliş yönünde seyirle kapatan yeni haftaya da yukarı yönlü seyirle başlayan altın fiyatları son durum takip ediliyor. İşte, 15 Haziran 2022 Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum…

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