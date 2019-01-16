Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 16 Ocak Güncel fiyatlar

Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma, ABD başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizde yaşanan yükselişle yaşandı. Ancak dünden itibaren döviz fiyatları da altın fiyatları da düşüş trendine girdi. Peki bugün (16 Ocak) çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?