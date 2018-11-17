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Altın fiyatları dün kapanışta yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla tamamladı. Altın uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatında teknik olarak 205 ve 202 lira seviyelerinin takip edileceğini ifade ederek, olası yükselişlerde ise 217 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. Peki bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?