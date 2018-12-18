Altın fiyatları son dakika! 18 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı Salı

Altın fiyatları gün ortasında düşüşe geçti. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 215,5 liradan alıcı bulmuştu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 18 Aralık canlı altın fiyatları