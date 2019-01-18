Altın fiyatları SON DAKİKA! 18 Ocak çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Bugün altındaki seyir haftasonu fiyatları için de geçerli olacak. Altın uzmanları dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu belirtiyor. Bugün (18 Ocak) çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları