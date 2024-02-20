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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 20 Şubat Salı canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yükseliyor! İşte 20 Şubat Salı altın fiyatları

        Altın fiyatlarında geçen haftalarda başlayan yükseliş sürüyor. Bu zamana kadar 2 bin TL sınırında dolaşan gram altın çoktan 2 bin TL sınırını aştı. İşte, 20 Şubat Salı canlı altın tablosu ile gram, çeyrek, ata ve yarım altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 07:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:34
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        1

        Altında hareketlilik sürüyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 20 Şubat Salı canlı altın tablosu ile 14 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

        2

        ALTINDA FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

        Dün 2.002 TL olan gram altın, bugün 2.003 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde çeyrek altın dün 3.204 TL'den alıcı bulurken, bugün 3.206 TL'den güne başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.003,86

        Satış: 2.004,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.016,33

        Satış: 2.016,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.206,17

        Satış: 3.276,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.824,69

        Satış: 13.067,29

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.392,31

        Satış: 6.553,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.824,69

        Satış: 13.067,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.734,06

        Satış: 14.075,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.105,12

        Satış: 1.487,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.891,33

        Satış: 1.999,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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