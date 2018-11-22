Altın fiyatları son dakika! 22 Kasım altın fiyatları ne kadar? Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları Perşembe gününe nasıl başlayacak? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,95 azalışla 209,60 liradan tamamlamıştı. Altın uzmanları "Teknik olarak 212 liranın yukarı yönlü kırılması durumunda 215 lira seviyesi takip edilecek." dediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Kasım canlı altın fiyatları