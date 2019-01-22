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Altın fiyatları yatırımcıların bugün de araştırdığı konuların başında geliyor. Altın fiyatlarının şekillenmesinde hem iç siyaset ve ekonomi sahnesinde yaşananlar hem de dünyadaki gelişmeler etkili oluyor. Bugüne dair güncel veriler Kapalıçarşı'da piyasaların açılmasıyla gelmeye başlayacak. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, tam altın kaç liradan alınıp satılıyor. 22 Ocak altın fiyatları haberimizde.