ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.

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