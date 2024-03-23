Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.111,50 %-0,32
        DOLAR 32,0254 %-0,04
        EURO 34,6459 %-0,68
        ALTIN 2.225,80 %-0,77
        FAİZ 47,79 %-1,79
        GÜMÜŞ GRAM 25,39 %-0,28
        BITCOIN 65.492,00 %3,12
        GBP/TRY 40,4049 %-0,56
        EUR/USD 1,0808 %-0,48
        BRENT 85,43 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.639,19 %-0,77
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 23 Mart Cumartesi bugün canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! 23 Mart Cumartesi altın fiyatları

        Son zamanlarda yükselen altında, ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL'yi gördü. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. İşte, son gelişmelerin ardından 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatlarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu altın alıp satacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda hareketliliğini koruyan altın piyasası, açıklanan faiz kararlarından sonra düşüşe geçti. İşte "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştıranlar için 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

        Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.225,29

        Satış: 2.225,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.164,96

        Satış: 2.165,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.560,46

        Satış: 3.639,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.098,67

        Satış: 7.278,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.294,51

        Satış: 16.710,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.307,30

        Satış: 1.743,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.219,86

        Satış: 2.372,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
        Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?
        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate