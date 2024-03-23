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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 23 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! 23 Mart Cumartesi altın fiyatları

        Son zamanlarda altında devam eden yükselişte ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL ile devam etti. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altını olumsuz etkiledi. İşte, 23 Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 07:46
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        1

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

        Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.225,29

        Satış: 2.225,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.164,96

        Satış: 2.165,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.560,46

        Satış: 3.639,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.098,67

        Satış: 7.278,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.294,51

        Satış: 16.710,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.307,30

        Satış: 1.743,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.219,86

        Satış: 2.372,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11
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