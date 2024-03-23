Altında düşüş devam ediyor! 23 Mart Cumartesi altın fiyatları
Son zamanlarda altında devam eden yükselişte ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL ile devam etti. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altını olumsuz etkiledi. İşte, 23 Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.225,29
Satış: 2.225,80
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.164,96
Satış: 2.165,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.560,46
Satış: 3.639,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.098,67
Satış: 7.278,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.294,51
Satış: 16.710,86
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.307,30
Satış: 1.743,22
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.219,86
Satış: 2.372,78