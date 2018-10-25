Altın fiyatları son dakika! 25 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları 25 Ekim Perşembe gününe düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak? Altın piyasasında, en düşük 225 bin 600, en yüksek ise 228 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 düşüşle 225 bin 600 liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 azalışla 225,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları