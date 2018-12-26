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Altın fiyatlarını ABD'de hükümetin kapanması ve ABD Başkanı Trump'ın FED'i eleştirmesi nasıl etkiledi? Uluslararası piyasalar bu gelişmelerin sonuçlarını merak ediyor. Bu durumun güvenilir liman olarak altına olan talebi artırdığını kaydeden altın uzmanları, ons altın fiyatının 1.270 doları yukarı yönlü kırması durumunda yükselişlerin 1.282 dolara kadar süreceğini bildirdi. Uzmanlar yurt içinde altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirterek, gram altının 220 liraya kadar yükselebileceğini söyledi. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum haberimizde.