Altın alacaklar dikkat! 26 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik... Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 26 Temmuz Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 26 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Temmuz Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.699,82
1.700,09
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.964,12
1.964,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.719,71
2.779,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.878,82
11.084,55
YARIM ALTIN FİYATI
5.422,41
5.559,28
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.878,82
11.084,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.547,86
1.642,46