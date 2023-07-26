Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 26 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 26 Temmuz Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 26 Temmuz Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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