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Altın fiyatları 27 Ekim Cumartesi günü kaç lira? Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin dolar kurunda düşüşlere neden olduğunu belirterek, bu durumun da altın fiyatını olumsuz etkilediğini söyledi. Dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin gram altındaki düşüşleri hızlandıracağını bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 220 liranın destek, 228 liranın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları haberimizde.