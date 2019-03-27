Altın fiyatları SON DAKİKA 27 Mart! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, piyasaların ani yükseleşinin ardından Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşen döviz fiyatlarıyla birlikte düşüş trendine girdi. Altın uzmanları, Brexit belirsizliği ile ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de piyasaları tedirgin ettiğini belirtiyor. İşte 27 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları