Altın fiyatlarında hareketlilik! 28 Ağustos Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
28 Ağustos Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 28 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğlen saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 28 Ağustos Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 28 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.634,65
1.634,95
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.915,81
1.916,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.615,44
2.673,14
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.461,75
10.659,85
YARIM ALTIN FİYATI
5.214,53
5.346,28
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.461,75
10.659,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.533,93
1.625,25