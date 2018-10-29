Altın fiyatları son dakika! 29 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı Pazartesi

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle haftanın ilk altın fiyatları Salı günü belli olacak. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü Cuma yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?