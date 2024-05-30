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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: 30 Mayıs 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 30 Mayıs altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana değer kazanan altın fiyatları bugün de yükselişte. 30 Mayıs Perşembe günü güncel ons altın değeri 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL'den alıcı buluyor. İşte, 30 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta yükselişini sürdürdü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.424,97

        Satış: 2.425,37

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.337,70

        Satış: 2.338,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.879,95

        Satış: 3.965,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.519,78

        Satış: 15.813,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.735,64

        Satış: 7.930,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.519,78

        Satış: 15.813,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.045,02

        Satış: 16.450,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.297,31

        Satış: 1.716,77

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.203,62

        Satış: 2.334,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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