Altın fiyatları son dakika: 31 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 31 Temmuz canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 31 Temmuz Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz Pazartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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