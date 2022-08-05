Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta 75 baz puan artışa giden FED faiz kararının ardından ibresini yukarı döndüren altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ağustos 2022 Cuma canlı altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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