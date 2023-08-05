Altın fiyatları son dakika: 5 Ağustos canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Altın fiyatları son dakika: 5 Ağustos canlı altın kuru ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 5 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ