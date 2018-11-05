Altın fiyatları son dakika! 5 Kasım Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları 5 Kasım Pazartesi günü güne nasıl başlayacak? Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlamasına karşın, eylül ve ekimde yaklaşık yüzde 14 kaybettirdi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları