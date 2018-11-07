Altın fiyatları son dakika! 7 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı Çarşamba

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 212,50 liradan kapatmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 213 bin 200 liraya geriledi. Peki bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Kasım güncel altın fiyatları