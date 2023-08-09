Altın alacaklar dikkat! 9 Ağustos Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatları
9 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 9 Ağustos Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 9 Ağustos Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos Çarşamba çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.676,61
1.676,89
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,97
1.925,51
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.682,57
2.741,72
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.730,28
10.933,35
YARIM ALTIN FİYATI
5.348,38
5.483,44
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.730,28
10.933,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.532,90
1.627,26