Gram altın %-0,82 düşüş ile 1.014,53 TL olurken çeyrek altın %-0,82 düşüş ile 1.658,76 TL seviyelerinde işlem görüyor. Uzun süre yükseliş ivmesi kaydeden altın fiyatları altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından yakından gözlemleniyor. İşte 9 Ekim Pazar 2022 bugün Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik alış - satış fiyatları...