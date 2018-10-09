Altın fiyatları son dakika 9 Ekim! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
09.10.2018 - 13:20 | Güncelleme:
Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yatay bir seyirle dengelendi. Altın uzmanı İslam Memiş, haftaya değer kayıplarıyla başlayan altın fiyatlarının Çin tarafından gelen haber akışıyla düşüşlerini hızlandırdığını söyledi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları 9 Ekim'de ne kaar? Gram altın ve çeyrek altın kaç liradan alınıp, kaç liradan satılıyor. Altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebilmesi için 1.187 dolar seviyesini aşağı yönlü kırması gerektiğini belirten altın uzmanı İslam Memiş, "Bu seviye kırılırsa düşüşlerde 1.170 dolar, 1.192 dolar yukarı yönlü kırılırsa yükselişlerde 1.207 dolar seviyesini takip edeceğiz. Altının ons fiyatındaki 1.187-1.207 dolar bant aralığı bu hafta da geçerliliğini koruyor." diye konuştu. Memiş, ons altın fiyatında yaşanan sert düşüşün altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi. İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları
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