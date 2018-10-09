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Altın fiyatları 9 Ekim'de ne kaar? Gram altın ve çeyrek altın kaç liradan alınıp, kaç liradan satılıyor. Altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebilmesi için 1.187 dolar seviyesini aşağı yönlü kırması gerektiğini belirten altın uzmanı İslam Memiş, "Bu seviye kırılırsa düşüşlerde 1.170 dolar, 1.192 dolar yukarı yönlü kırılırsa yükselişlerde 1.207 dolar seviyesini takip edeceğiz. Altının ons fiyatındaki 1.187-1.207 dolar bant aralığı bu hafta da geçerliliğini koruyor." diye konuştu. Memiş, ons altın fiyatında yaşanan sert düşüşün altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi. İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları