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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 9 Şubat Cuma günü canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yükselmeye devam ediyor! İşte 9 Şubat Cuma altın fiyatları

        Bugün altın alıp satacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye soruyor. Altın geçtiğimiz hafta başlayan yükselişine bu hafta da devam ediyor. Çeyrek ve gram altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 9 Şubat Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:29 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:29
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        1

        9 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI... Haftanın son gününde, altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Gram altın 2 bin TL sınırını çoktan aşarken, çeyrek altın da yükselmeye devam ediyor. İşte, canlı altın tablosu ile 9 Şubat Cuma altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        2.062,75

        2.074,68

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        2.033,15

        2.033,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.207,08

        3.277,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.828,31

        13.070,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.394,11

        6.555,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        12.828,31

        13.070,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        13.572,74

        13.910,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.095,14

        1.478,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.875,10

        1.985,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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