Altın fiyatları SON DAKİKA! Altın düşüşte: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 23 Ocak

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı piyasalardan geldi. Altın uzmanları dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor" diyor. İşte 22 Ocak güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları