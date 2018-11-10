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Altın fiyatları hafta sonu da merak ediliyor. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 213,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 216 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 214 bin 800 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Kasım güncel altın fiyatları