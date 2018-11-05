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Altın fiyatları, haftanın ilk günü olan 5 Kasım Pazartesi gününe yükselişle başladı. Yükseliş trendi enflasyon rakamlarının açıklanması ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle öğleden sonra da yükseliş seyrini devam ettirdi. Peki; altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?