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Altın fiyatları haftasonu da yatırımcının yakın markajında. Bu hafta borsa yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 azalarak 5,3570 liraya, avro da yüzde 3,37 değer kaybederek 6,1060 liraya düştü. 19 Ocak güncel altın fiyatları haberimizde.