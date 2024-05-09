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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Altın yükseliyor! 9 Mayıs 2024 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum: 9 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatı canlı takip

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta düşen altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesinde başladı. Altının ons fiyatı saat 07:40 itibarıyla 2 bin 310 dolarken işlem görüyor. Aynı sırada gram altın fiyatı bugün 2 bin 401 TL'den alıcı buluyor. İşte, 9 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 07:46 Güncelleme: 09.05.2024 - 07:46
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor. Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 9 Mayıs Perşembe günü 2 bin 401 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 926 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.400,92

        Satış: 2.401,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.309,77

        Satış: 2.310,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.841,47

        Satış: 3.926,06

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.365,86

        Satış: 15.656,21

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.658,92

        Satış: 7.852,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.365,86

        Satış: 15.656,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.057,52

        Satış: 16.467,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.301,34

        Satış: 1.722,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.210,18

        Satış: 2.342,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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