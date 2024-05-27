Altın fiyatlarında dalgalanma! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Haftaya başlarken gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 3 887 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Geçtiğimiz haftalarda düşme eğilimi gösteren altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Haftaya giriş yaparken, gram altın yükseldi; çeyrek altın ise düştü. İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,77
Satış: 2.430,14
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.346,23
Satış: 2.346,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.887,64
Satış: 3.973,27
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.750,98
Satış: 7.946,55
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.307,32
Satış: 1.722,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.219,89
Satış: 2.342,50