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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: Altında dalgalanma! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Haftaya başlarken gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 3 887 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 07:26
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        1

        Geçtiğimiz haftalarda düşme eğilimi gösteren altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Haftaya giriş yaparken, gram altın yükseldi; çeyrek altın ise düştü. İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.429,77

        Satış: 2.430,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.346,23

        Satış: 2.346,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.887,64

        Satış: 3.973,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.550,55

        Satış: 15.844,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.750,98

        Satış: 7.946,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.550,55

        Satış: 15.844,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.130,77

        Satış: 16.537,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.307,32

        Satış: 1.722,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.219,89

        Satış: 2.342,50

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