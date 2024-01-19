Altında yükseliş başladı! İşte 19 Ocak Cuma altın fiyatları
Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Birkaç gündür altında devam eden düşüş bugün itibarıyla durdu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı arttı. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Ocak Cuma... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın dün kapanışı 1.948 TL'den yapmıştı; an itibarıyla gram altın 1.962 TL'ye, çeyrek altın ise 3.140 TL'ye yükseldi. İşte, 19 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.962,72
1.962,98
ALTIN/ONS FİYATI
2.022,63
2.024,05
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.140,35
3.209,47
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.561,38
12.798,62
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.261,06
6.418,94
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.561,38
12.798,62
ATA ALTIN FİYATI
13.507,07
13.843,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,52
1.472,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.864,35
1.977,35